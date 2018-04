Pinheiros/SKY vence Paulistano por 104 a 85 pelo NBB

A equipe do Pinheiros/SKY derrotou o Paulistano/Amil por 104 a 85 em seu retorno ao Novo Basquete Brasil (NBB) - o clube ficou 41 dias sem jogar pela competição. O duelo desta sexta-feira foi realizado no Ginásio Poliesportivo, em São Paulo.

O cestinha da partida foi o ala Alexandre "Olivinha", do Pinheiros, que anotou 27 pontos. O time volta a jogar apenas na próxima sexta-feira, 22, pela 11.ª rodada diante do Palmeiras/Lupo/Araraquara, novamente em casa.

O técnico Cláudio Mortari festejou a vitória do Pinheiros. "Ficamos mais de um mês sem jogar pelo NBB e é complicado ficar só assistindo. No primeiro tempo, sentimos um pouco a falta de ritmo. Depois do intervalo, nos acertamos em quadra e definimos o jogo."