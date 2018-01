Pippen lidera vitória dos Blazers Scottie Pippen liderou o Portland Trail Blazers na vitória fora de casa sobre o Dallas Mavericks por 100 a 93, neste domingo, pela NBA. Pippen marcou 19 pontos, 5 assistências e 4 rebotes e ajudou os Blazers a conquistar a quarta partida consecutiva e alcançar a vice-liderança da Divisão do Pacífico, com 27 vitórias e 15 derrotas. O Sacramento Kings lideram a Divisão, com 32 vitórias. Michael Finley foi o cestinha dos Mavericks, com 27 pontos. Mesmo com a derrota, o Dallas continua na ponta da Divisão do Meio-Oeste, com 34 vitórias e nove derrotas, e mantém a melhor campanha da temporada. Outros resultados deste domingo: Toronto 101 x 97 Sacramento Boston 91 x 83 Orlando Chicago 100 x 98 Houston Indiana 108 x 101 L.A. Clippers New York 106 x 98 Phoenix