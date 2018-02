Pistons a uma vitória do título da NBA O Detroit Pistons venceu em casa o Los Angeles Lakers, por 88 a 80, em partida da noite deste domingo pela final da liga de basquete norte-americana (NBA). Com o resultado, o Pistons marcou 3-1 na série melhor-de-sete. Se vencer o próximo jogo, o time de Detroit conquistará o campeonato da temporada 2003-2004. Seria o primeiro título do time nos últimos 14 anos. Shaquille O?Neal foi o cestinha da partida deste domingo. Marcou 36 pontos (20 rebotes e duas assistências), mas não conseguiu evitar a derrota do Lakers para o Pistons, que virou o placar instantes antes do término do jogo. Kobe Bryant somou 20 (duas assistências). No time de Detroit, destaque para a atuação de Rasheed Wallace, que marcou 26 pontos (13 rebotes e duas assistências).