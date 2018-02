Pistons alcança marca histórica, e Bryant volta a brilhar O Detroit Pistons, pela primeira vez em 15 anos, terminou invicto uma série de cinco jogos na Costa Oeste, numa rodada em que o ala-armador Kobe Bryant mostrou seu talento anotando 63 pontos, sua marca mais alta na temporada e a segunda melhor da carreira. Jogando no US Airways, em Phoenix, o Pistons contou com o fator surpresa do armador Ronald Murray e venceu por 105 a 83 o Suns, num duelo de líderes de divisão. Murray marcou 25 pontos. O Pistons venceu seus cinco jogos fora de casa na Costa Oeste e rompeu uma seqüência de seis triunfos do Suns. O Suns, depois da grande vitória sobre o Dallas Mavericks, não conseguiu evitar a sua pior derrota em casa nesta temporada. O pivô Amar Stoudemire, com 24 pontos e 15 rebotes, foi o líder no ataque do time do Arizona. O armador brasileiro Leandrinho desta vez não esteve inspirado. Acostumado a superar a barreira dos 20 pontos, ficou com oito, em 34 minutos, acertando 8 de 11 arremessos de quadra, sendo 5 de 6 de três pontos. Ele também deu quatro assistências. Já o ala-armador Kobe Bryant liderou o Los Angeles Lakers, anotando 63 pontos na vitória por 116 a 111 sobre o Portland Trail Blazers, na prorrogação. O Lakers evitou assim a oitava derrota consecutiva. E Bryant estabeleceu sua pontuação mais alta na temporada e a segunda melhor da sua carreira. Ele fez 81 em 22 de janeiro de 2006. Kobe jogou 49 minutos para acertar 23 de 39 arremessos de quadra, sendo 8 de 12 de três pontos, e 11 de 12 lances livres. Além disso, ele pegou sete rebotes, deu três assistências e roubou três bolas. Pelo Portland o ala Zach Randolph errou o último arremesso no tempo regulamentar mas liderou o Trail Blazers com 31 pontos, sete rebotes e seis assistências. Foi a terceira derrota consecutiva da equipe. Outros resultados da rodada na NBA: Philadelphia 76ers 89 x 88 Utah Jazz Toronto Raptors 100 x 114 Houston Rockets Charlotte Bobcats 93 x 102 Los Angeles Clippers Miami Heat 103 x 97 Sacramento Kings New York Knicks 90 x 92 New Orleans Hornets Dallas Mavericks 106 x 101 Boston Celtics Golden State Warriors 106 x 86 Minnesota Timberwolves