Pistons amarga derrota com pior placar de sua história

A noite que antecedeu a folga de Natal da NBA, que não terá jogos válidos por sua temporada regular nesta quinta-feira, foi marcada de forma negativamente histórica para o Detroit Pistons.

Veja também:

Denver, de Nenê, e Cleveland, de Varejão, vencem

Jogando em pleno ginásio The Palace of Auburn Hills, em Detroit, na última quarta-feira à noite, a equipe perdeu para o Toronto Raptors por 94 a 64, no placar mais baixo da história do time da casa em uma partida da competição.

O resultado marcou a sexta derrota consecutiva do Detroit, que atuou desfalcado de Ben Gordon, Richard Hamilton, Tayshaun Prince, todos lesionados. O resultado deixou a equipe na décima posição da Conferência Leste, com 11 vitórias e 18 derrotas.