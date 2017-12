Pistons avança às semifinais da Conferência Leste da NBA Com uma grande atuação de Richard Hamilton, que marcou 40 pontos, o Detroit Pistons derrotou por 122 a 93 o Milwaukee Bucks, na noite de quarta-feira, em Detroit, e se classificou às semifinais da Conferência Leste da NBA. O Pistons, que fez 4 a 1 contra os Bucks na melhor de sete partidas, agora aguarda o vencedor do duelo entre Cleveland e Washington. A vantagem, por enquanto, é da equipe de Cleveland, que fez 3 a 2 ao vencer o Washington, na prorrogação, por 121 a 120. O destaque desta partida foi o ala LeBron James, autor da cesta decisiva para o Cavs quando faltavam nove décimos de segundo para o fim da prorrogação. Cleveland está com a vantagem de 3 a 2 na série melhor de sete. O sexto jogo será na sexta-feira, no Verizon Center de Washington.