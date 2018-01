Pistons bate Magic e larga na frente no playoff da NBA O Detroit Pistons saiu na frente na primeira fase dos playoffs da NBA ao bater o Orlando Magic, neste sábado, por 100 a 92, com destaque para a atuação do armador Chauncey Billups, que marcou os pontos decisivos da vitória. Billups, que fez um total de 22 pontos, incluindo os cinco últimos do Pistons, convertidos quando faltava menos de um minuto para o fim do tempo regulamentar, também deu 11 assistências e pegou quatro rebotes. O ala-armador Richard Hamilton foi o outro destaque do Detroit, ao deixar a quadra também com 22 pontos convertidos. O Magic lutou do começo ao fim pela vitória, mas as perdas de 21 bolas e os 18 erros de lances livres confirmaram sua inconsistência em quadra e o longo caminho que terá de ser percorrido para conseguir eliminar o Pistons. O ala turco Hedo Turkoglu, com 17 pontos, liderou o ataque do Orlando, que também teve a contribuição de ex-jogadores do Pistons, o ala-armador Grant Hill e o pivô sérvio Darko Milicic, com 14 cada. O pivô estrela Dwight Howard voltou a ser o jogador mais completo do Magic, com 13 pontos e 19 rebotes, mas continua sem superar seu baixo rendimento nos lances livres, com apenas 3 de 11 convertidos. A segunda partida da série será disputada novamente no Palace de Auburn Hills, na próxima segunda-feira, e o Pistons buscará a vantagem de 2 a 0 na série melhor de sete. O Detroit busca sua quinta final consecutiva na Conferência Leste. Rockets faz 1 a 0 no Jazz Em outro jogo, o Houston Rockets contou com as boas atuações do pivô chinês Yao Ming e do ala-armador Tracy McGrady para vencer em casa o Utah Jazz, por 84 a 75, e fazer 1 a 0 no playoff válido pela Conferência Oeste da NBA. Ming foi o grande destaque da equipe texana, com 28 pontos e 13 rebotes, enquanto Mcgrady marcou outros 23 e deu sete assistências. O ala-armador Derek Fisher e o armador Deron Williams lideraram o ataque do Utah, com 15 pontos cada, enquanto o ala Carlos Boozer marcou outros 11 e pegou 12 rebotes. A próxima partida da melhor de sete entre as duas equipes acontece na próxima segunda-feira, no Toyota Center de Houston.