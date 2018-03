Pistons bate Sixers e se garante nas semifinais no Leste

O Detroit Pistons garantiu na noite de quinta-feira sua classificação às semifinais da Conferência Leste da NBA ao vencer, fora de casa, o Philadelphia Sixers por 100 a 77. Com o resultado, o Pistons fez 4 a 2 na série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da liga profissional americana de basquete. O destaque do Detroit ficou com o ala-armador Richard Hamilton, com 24 pontos, enquanto o armador Chauncey Billups colaborou com outros 20. Pelo Sixers, o ala Andre Iguodala marcou 16 pontos, enquanto o armador Andre Miller e o reserva Louis Williams converteram outros 11, cada um. O Pistons enfrentará na próxima o Orlando Magic, que se classificou ao eliminar o Toronto Raptors por 4 a 1. A primeira partida entre as duas equipes nas semifinais acontece neste sábado.