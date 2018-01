Pistons confirma fase vitoriosa na NBA O Detroit Pistons, liderados por Chauncey Billups, confirmou sua boa fase na temporada 2005-2006 da NBA, nesta quinta-feira, ao derrotar o Miami Heat por 106 a 101. Foi a repetição do primeiro duelo das finais da Conferência Leste da temporada passada, com o Heat caindo quando estava bem perto da vitória. Foi a nona vitória consecutiva do Pistons no torneio, que ostenta a marca de 24 vitórias e três derrotas, a melhor da liga até agora. Outros resultados da rodada foram: San Antonio Spurs 111 x 84 New Orleans Hornets e Denver Nuggets 105 x 112 Seattle SuperSonics.