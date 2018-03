Pistons confirma favoritismo e bate Magic pela semi da NBA

O Detroit Pistons confirmou seu favoritismo e venceu nesta segunda-feira, em casa, o Orlando Magic por 100 a 93, na segunda partida entre as duas equipes pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. O destaque do Pistons ficou com o armador Chauncey Billups, com 28 pontos, enquanto o ala/pivô Rasheed Wallace e o ala Tayshaun Prince contribuíram com 17, cada um. Pelo Magic, o armador Jameer Nelson e o pivô Dwight Howard marcaram 22 pontos, cada um, enquanto o ala Rashard Lewis converteu outros 20. Com a vitória, o Pistons abriu 2 a 0 na série melhor de sete das semifinais da liga profissional norte-americana de basquete. A terceira partida entre as duas equipes acontecerá na próxima quarta-feira, no Amway Arena, em Orlando.