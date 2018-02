Pistons conquista 41ª vitória na temporada da NBA Com 26 pontos do ala Rasheed Wallace, o Detroit Pistons superou o Orlando Magic por 84 a 73 e conquistou sua segunda vitória consecutiva na NBA. O time, que se recuperou de uma seqüência de duas derrotas, segue com a melhor campanha da NBA, com 41 vitórias e oito derrotas, e a impressionante marca de 19-6 fora de sua quadra. Wallace é um dos quatro jogadores do Pistons selecionados para o All-Star Game (Jogo das Estrelas). Outro destaque do time vencedor foi o ala-armador Richard Hamilton, que marcou outros 23 pontos. Outros resultados Washington Wizards 101 Cleveland Cavaliers 89; Charlotte Bobcats 73 Toronto Raptors 88; Boston Celtics 115 Portland Trail Blazers 83; Minnesota Timberwolves 80 Utah Jazz 94; New Orleans Hornets 111 New York Knicks 100; Indiana Pacers 107 Golden State Warriors 95; New Jersey Nets 73 San Antonio Spurs 83; Phoenix Suns 112 Sacramento Kings 104; Denver Nuggets 113 Dallas Mavericks 104; Seattle Supersonics 99 Atlanta Hawks 91; Los Angeles Clippers 91 Memphis Grizzlies 87.