Pistons conquistam 7ª vitória na NBA O Detroit Pistons registrou a sétima vitória consecutiva na atual temporada da liga americana de basquete profissional (NBA), ao derrotar na noite de terça para quarta-feira o Boston Celtics, por 115 a 100. Mais uma vez, brilhou a estrela de Chauncey Billups, que fez 25 pontos, sendo 17 no terceiro quarto, quando o time de Detroit começou a definir a partida. Até a metade do jogo, os Celtics tinham uma vantagem de 13 pontos. A partir daí, os Pistons, sob a batuta de Billups, passaram a acumular pontos, chegando a estar na frente por 67 a 42. Ricky Davis se destacou nos Celtics, com 31 pontos. Com o resultado, o time de Detroit permanece como único time invicto do torneio. Já o Cleveland Cavaliers venceu o Washington Wizards por 114 a 99, com 37 pontos de LeBron James e 22 de Larry Hughes. Foi a sexta vitória dos Cavaliers, que perderam dois jogos mas estão invictos jogando em seu ginásio. Os Wizards - uma das surpresas da temporada - perderam pela segunda vez e agora registram 5 vitórias e 2 resultados negativos. Outros resultados: Philadelphia 104, Toronto 92; Orlando 85, Charlotte 77; Miami 109, New Orleans 102; New Jersey 109, Seattle 99; Houston 94, Minnesota 89; San Antonio 103, Atlanta 79; Dallas 83, Denver 80; Sacramento 119, Utah 83; L.A. Clippers 109, Milwaukee 85.