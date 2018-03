Pistons decidem título com os Nets A equipe do Detroit Pistons garantiu vaga na decisão da Conferência Leste, ao vencer, nesta sexta-feira à noite, fora de casa, o Philadelphia Sixers, na prorrogação, por 93 a 89. No tempo normal, houve empate por 81 pontos. Allen Iverson, com 38 pontos, foi o cestinha da partida. Com este resultado, os Pistons venceram o playoff por 4 a 2 e vão decidir o título da conferência com o New Jersey Nets, que eliminou o Boston Celtics.