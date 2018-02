Pistons derrota Bobcats e se recupera na NBA

O Detroit Pistons se recuperou da derrota para o Chicago Bulls e bateu, neste domingo, o Charlotte Bobcats por 105 a 85, em partida válida pela temporada regular da NBA. O destaque do Pistons (14 vitórias e 6 derrotas) ficou com o armador Chauncey Billups, com 20 pontos e seis assistências, enquanto o ala Antonio McDyess converteu outros 19 e pegou nove rebotes. A vitória colocou o Detroit novamente no caminho das vitórias, após uma derrota para o Bulls que quebrou uma seqüência de cinco triunfos. O ala-armador Jason Richardson foi o cestinha do Bobcats (7 vitórias e 12 derrotas), com 15 pontos, e o pivô Emeka Okafor marcou outros 14. O Charlotte perdeu sua oitava partida nos últimos nove confrontos. Neste sábado, o Bobcats havia quebrado uma seqüência de sete derrotas ao vencer o Cleveland Cavaliers.