Pistons derrota Celtics e empata final do Leste na NBA

O Detroit Pistons venceu o Boston Celtics por 94 a 75, na noite de segunda-feira, e empatou em 2 a 2 a série melhor-de-sete que define o campeão da Conferência Leste da NBA. O time de Michigan aproveitou-se do fato de jogar em casa, e dominou a partida desde o início, quando abriu 10 a 0. Depois, controlou o placar, que chegou a mostrar 14 pontos de diferença no segundo quarto, mas caiu para quatro no fim do primeiro tempo - 43 a 39. A partir do terceiro quarto, contudo, o time comandado por Flip Saunders voltou a jogar bem e a administrar a diferença, que cresceu no período final. O destaque da partida foi o pivô Antonio McDyess, cestinha com 21 pontos - oito deles no início avassalador do Detroit - e líder também nos rebotes, com 16. O reserva Jason Maxiell também foi fundamental, sobretudo nos quartos finais. Em pouco mais de 20 minutos de quadra, ele marcou 14 pontos, com seis acertos e seis arremessos de quadra - só desperdiçou um lance livre dos três que cobrou. Pelo Celtics, Paul Pierce e Kevin Garnett marcaram 16 pontos cada, bem abaixo da média que ostentam na temporada. Pierce acertou apenas três em 14 arremessos de quadra e Garnett somou seis acertos em 16 tentativas. Nos arremessos da linha de três pontos, o Boston só conseguiu um acerto em nove. As duas equipes desempatam a série na quarta-feira, desta vez em Boston. O sexto jogo acontecerá na sexta, em Detroit e a sétima partida, se necessária, será novamente em Boston, no domingo.