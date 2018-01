Pistons derrota Magic e fica a uma vitória das semifinais O ala Tayshaun Prince viveu o seu dia de líder do Detroit Pistons e, com 23 pontos, foi o cestinha na vitória por 93 a 77 sobre o Orlando Magic, em que o time estabeleceu uma vantagem de 3-0 na série melhor-de-sete da primeira fase dos playoffs da NBA. O resultado deixou o Pistons a uma vitória de chegar às semifinais da Conferência Leste pelo quarto ano consecutivo. Neste sábado, as duas equipes disputam o quarto jogo, novamente no Amway Arena, em Orlando. A chave para a vitória do time de Michigan foi o tiro de média e longa distância. Só de bolas de 3 pontos, o Pistons acertou 8 de 13 arremessos. O ala-pivô Rasheed Wallace acertou 3 de 3, Prince 3 de 5 e o ala-armador Richard ´Rip´ Hamilton 2 de 3. Prince também pegou sete rebotes, deu cinco assistências e roubou três bolas. O Magic é o único time que chegou à fase final com mais derrotas que vitórias, e só resistiu no primeiro tempo. O armador Jameer Nelson, com 27 pontos, foi o cestinha de sua equipe. A grande decepção foi o ala-armador Grant Hill, ex-estrela do Pistons, que ficou com apenas oito pontos.