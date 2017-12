Pistons e Kings levam semifinais à 7ª partida O Detroit Pistons venceu o New Jersey Nets, por 81 a 75, na casa do adversário, em partida da noite deste domingo pela segunda rodada dos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Com o resultado, o Pistons empatou em 3 a 3 a série melhor-de-sete com o Nets. A sétima - e decisiva - partida entre os dois times será em Detroit, na quinta-feira. O vencedor avançará para a fase final da Conferência Leste da NBA, que começa sábado. A decisão de outra vaga para a final de conferência da liga - do lado Oeste -, que poderia ter ocorrido neste domingo, foi adiada para quarta-feira à noite. Em casa, o Sacramento Kings bateu o Minnesota Timberwolves e também empatou a série em 3 a 3. Placar final: 104 a 87. O confronto decisivo entre Kings e Timberwolves será em Minneapolis.