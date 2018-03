Pistons e Kings vencem pelos playoffs O Detroit Pistons derrotou o Milwaukee Bucks e o Sacramento Kings levou a melhor sobre o Dallas Mavericks, na noite desta segunda-feira, nas duas partidas disputadas pelos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). O Pistons marcou 109 na casa do adversário, que terminou a partida com 92 pontos no placar. A vitória do Kings foi por apenas dois pontos ? mas também na casa do adversário. Placar final: 94 a 92. O Pistons havia sido o primeiro time a perder em casa na primeira rodada dos playoffs. Envergonhada, a equipe começou a se empenhar para recuperar a liderança no sábado, quando venceu o Bucks por 95 a 85. Por enquanto, a vantagem é de 3-1 para o time de Detroit. O quinto da série de sete duelos entre Pistons e Bucks será na quinta-feira, em Michigan. A vitória do Kings sobre o Dallas também foi a terceira em quatro partidas e o próximo jogo entre os dois times também está marcado para quinta à noite, em Sacramento.