Pistons esbanjam categoria na vitória sobre o Miami Heat O Detroit Pistons voltou a dar uma aula de basquete, na noite de quinta-feira, na vitória sobre o Miami Heat por 95 a 82, em Miami. Com cinco jogadores que marcaram 10 ou mais pontos, os Pistons mostraram categoria em todos os fundamentos do jogo, enquanto o Heat voltou a mostrar sua dependência dos astros Dwyane Wade e Shaquille O´Neal. Foi a sexta vitória consecutiva de equipe de Detroit, que registra 61 vitórias e 14 derrotas na atual temporada da NBA. Com o resultado, o time abriu uma vantagem de três jogos sobre o San Antonio Spurs e aumentou suas chances de obter vantagem na fase final. Já o Heat (49-26) amargou a quinta derrota nas 10 últimas partidas, apesar de ainda estar na frente do New Jersey Nets (46-28) na Conferência Leste. Os outros resultados da rodada desta quinta-feira foram: New Jersey Nets 113 x 102 Charlotte Bobcats e Denver Nuggets 110 x 108 Los Angeles Lakers (após uma prorrogação).