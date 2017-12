Pistons está a uma vitória da final da NBA O Detroit Pistons derrotou o Indiana Pacers, na casa do adversário, em partida da noite deste domingo pela fase final da Conferência Leste da liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 83 a 65. O cestinha foi Richard Hamilton, que contribuiu com 33 pontos (três assistências e três rebotes) para a vitória do Pistons. O resultado colocou o time de Detroit em vantagem de 3-2 na série melhor-de-sete frente ao Pacers. Se o Pistons vencer a sexta partida, nesta terça-feira, em Detroit, será campeão da Conferência e avançará para a finalíssima da NBA pela primeira vez desde 1990. Se perder, um sétimo confronto - para o desempate - será realizado em Indiana, quinta-feira.