Pistons está na final da NBA O Detroit Pistons venceu a série melhor de sete partidas da Conferência Leste - 4 a 3 - ao derrotar na noite de segunda-feira, no ginásio do adversário, o Miami Heat por 88 a 82. Com esta vitória, pelo segundo ano consecutivo o Detroit se classificou para a grande final da NBA. Na fase decisiva o adversário do Detroit será o San Antonio Spurs, campeão da Conferência Oeste. O primeiro jogo da série melhor de sete será disputado quinta-feira em San Antonio.