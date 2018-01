Pistons, mais uma vitória na NBA Melhor equipe da atual temporada da NBA, com 11 vitórias e duas derrotas até agora, os Pistons de Detroit derrotaram, na noite de quarta-feira, o New Jersey Nets, por 93 e 83. O destaque dos Pistons foi Richard Hamilton, com 30 pontos. Outros resultados: Atlanta Hawks 74 Miami Heat 96; Cleveland Cavaliers 112 Los Angeles Clippers 105; Washington Wizards 96 Portland Trail Blazers 89; Toronto Raptors 66 Memphis Grizzlies 92; Boston Celtics 110 Philadelphia Sixers 103; New York Knicks 109 Chicago Bulls 101; Denver Nuggets 95 New Orleans Hornets 102; Phoenix Suns 109 Indiana Pacers 91; Seattle SuperSonics 104 Charlotte Bobcats 94; Golden State Warriors 113 Sacramento Kings 106.