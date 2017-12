Pistons mantêm invencibilidade na NBA Com um eficiente trabalho de equipe e uma excelente defesa, o Detroit Pistons derrotou, na noite de sexta-feira para sábado, o Houston Rockets, por 78 a 70, registrando, assim, sua nona vitória consecutiva na temporada 2005-2006 da NBA. Com o resultado, os Pistons igualaram a marca histórica de nove triunfos consecutivos estabelecida na temporada 1970-71. O time de Detroit é o único invicto no torneio. Desta vez, o ataque dos Pistons não brilhou, mas o time soube acumular pontos decisivos no final, quando o ala Rasheed Wallace fez seis consecutivos que definiram a partida. "Apresentamos um bom trabalho de equipe. Não demos espetáculo, mas soubemos aproveitar as jogadas decisivas", resumiu o técnico dos Pistons, Flip Saunders. Outros resultados - Indiana 93, Charlotte 85; Cleveland 102, Orlando 84; Boston 100, Toronto 93; Miami 106, Filadélfia 96; New Orleans 95, Atlanta 92; Phoenix 102, Utah 94; Denver 95, New York 86; Sacramento 103, Milwaukee 82; Golden State 91, Portland 80; Seattle 98, Chicago 84; L.A. Clippers 97, L.A. Lakers 91.