Pistons obtém a 12ª vitória consecutiva na NBA O Detroit Pistons derrotou o Milwaukee Bucks, por 99 a 94, em partida da noite deste sábado pela liga de basquete norte-americana (NBA). Foi a 12ª vitória seguida da equipe na atual temporada. Se vencer o próximo jogo, o Pistons igualará o próprio recorde de treze vitórias, conquistado pela equipe na liga durante a temporada de 1989-90, quando venceram o campeonato. O próximo desafio do time de Detroit está marcado para segunda-feira, contra o San Antonio Spurs. Veja os resultados das demais partidas da noite: Memphis Grizzlies 91 x 87 Philadelphia Sixiers Houston Rockets 95 x 76 Minessota Timberwolves Washington Wizards 99 x 84 Seattle SuperSonics Atlanta Hawks 75 x 70 Toronto Raptors Indiana Pacers 90 x 84 New Jersey Nets New Orleans Hornets 101 x 96 Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 102 x 96 Utah Jazz (em tempo extra) Dallas Mavericks 108 x 104 Portland Trail Blazers L.A. Lakers 91 x 89 L.A. Clippers