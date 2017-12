Pistons passam fácil pelos Nets Jerry Stackhouse marcou 24 pontos e Cliff Robinson outros 18 na vitória do Detroit Pistons por 102 a 88 sobre o New Jersey Nets. Os Pistons conquistaram uma vantagem de mais de 10 pontos no final do primeiro tempo e tiveram poucos problemas para se manter a frente no placar. Com o resultado, os Nets perderam sua primeira partida na temporada 2001/2002 da liga profissional do basquete americano.