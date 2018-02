Pistons segue como melhor equipe da NBA na temporada Com 19 pontos e dez assistências do armador Chauncey Billups, o Detroit Pistons venceu o New Jersey Nets por 85 a 71, em seu último compromisso antes do All Star Game. Já o ala-armador Ricahrd Hamilton, que fez 28 anos na terça-feira, comemorou seu aniversário com 18 pontos e 13 rebotes, enquanto o ala Rasheed Wallace obteve outros 13, além de 11 rebotes. O Detroit, agora com uma campanha de 42 vitórias e 9 derrotas, venceu a terceira partida em quatro jogos e segue com a melhor equipe da NBA na atual temporada. E a mais regular, já que apresentou a mesma escalação nos 51 jogos que disputou. Outros resultados: Miami Heat 107 x 93 Orlando Magic Milwaukee Bucks 106 x 91 Seattle SuperSonics Chicago Bulls 101 x 105 Sacramento Kings (após uma prorrogação) Los Angeles Clippers 97 x 128 Houston Rockets