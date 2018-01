Pistons seguem embalados na NBA Chauncey Billups, com 28 pontos e 19 assistências, e Richard Hamilton, com 36 pontos, foram os destaques, na noite de quarta-feira, dos Pistons de Detroit na vitória sobre os Kings de Sacramento por 109 a 98. Com o resultado, os Pistons acumulam neste início de temporada da NBA 16 vitória e apenas três derrotas. Já os Kings (10-13) tiveram uma seqüência de três vitórias interrompida. Outros resultados - Filadélfia Sixers 106 Atlanta Hawks 101; Toronto Raptors 94 Chicago Bulls 105; New Jersey Nets 83 Charlotte Bobcats 91; Boston Celtics 85 Indiana Pacers 71; New York Knicks 90 Orlando Magic 105; New Orleans Hornets 102 Los Angeles Clippers 89; Memphis Grizzlies 79 Los Angeles Lakers 94; Milwaukee Bucks 83 Miami Heat 100; Dallas Mavericks 102 Phoenix Suns 96; Utah Jazz 82 Portland Trail Blazers 77; Golden State Warriors 105 Houston Rockets 111.