Pistons seguem invictos na NBA Jogando na casa do adversário, o Detroit Pistons manteve a invencibilidade neste início de temporada da NBA, ao derrotar, na noite de quinta-feira, o Phoenix Suns, por 111 a 104. Única equipe invicta no torneio, os Pistons venceram os cinco jogos que disputaram até agora. Destaques para Richard Hamilton - que fez 11 pontos nos últimos 7,5 minutos - e Chauncey Billups - que acertou um lançamento de três pontos quando faltavam 16 segundos para terminar a partida. O brasileiro Leandro Barbosa foi o cestinha dos Suns, com 21 pontos. Clippers - Pela primeira vez em muitas anos, Los Angeles Clippers montou uma equipe competitiva e até mesmo mais completa que seu vizinho rico, Los Angeles Lakers. A última demonstração do potencial dos novos Clippers foi a vitória, na noite de quinta-feira, sobre o Atlanta Hawks, por 102 a 95. Foi a segunda vitória consecutiva dos Clippers, que lideram a Conferência Oeste da NBA. O jogo Miami 88 Houston 84 completou a rodada.