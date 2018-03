Pistons, Sonics e Spurs vencem na NBA Três partidas foram disputadas na noite desta quinta-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). O Detroit Pistons derrotou o New Jersey Nets, na casa do adversário, por 89 a 71. O cestinha do jogo foi Chauncey Billups, que contribuiu com 20 pontos para a vitória do Pistons (cinco rebotes e oito assistências). Em Memphis, o Grizzlies foi derrotado pelo Seattle Supersonics por 97 a 94. Na outra partida da noite, o embate foi entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. Em casa, o Spurs levou a melhor e fechou o placar em 106 a 86.