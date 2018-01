Pistons vence a 8ª partida consecutiva na NBA O Detroit Pistons derrotou na noite de quarta-feira o Minnesota Timberwolves por 107 a 83, com destaque para Chauncey Billups, ex-jogador do Minnesota, que fez 27 pontos, deu oito assistências e pegou sete rebotes. Foi a oitava vitória consecutiva do Pistons, melhor equipe da temporada 2005-2006 da NBA, que tem 34 vitórias e apenas cinco resultados negativos. Outros resultados - Cleveland Cavaliers 96 Indiana Pacers 66; Orlando Magic 111 Phoenix Suns 102; Filadélfia Sixers 109 Sacramento Kings 103; Miami Heat 94 Memphis Grizzlies 82; San Antonio Spurs 104 Charlotte Hornets 76.