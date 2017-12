Pistons vence e empata com Pacers na final O Detroit Pistons venceu o Indiana Pacers, na casa do adversário, por 72 e 67, em partida da noite desta segunda-feira pela final da Conferência Leste da liga de basquete norte-americana (NBA). Com o resultado, o Pistons empatou em 1-1 a série melhor-de-sete. O próximo confronto entre as duas equipes será quarta-feira, em Detroit. No jogo desta segunda, o cestinha foi Richard Hamilton. Ele contribuiu com 23 pontos (oito rebotes e três assistências) para a vitória do Pistons. Pelo Pacers, o destaque foi a atuação de Reggie Miller, que marcou 21 pontos (seis rebotes e uma assistência) mas não conseguiu evitar a derrota do time de Indiana.