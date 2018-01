Pistons vence e empata série: 2 a 2 Na noite de ontem, em partida disputada em Auburn Hills, o Detroit Pistons venceu o San Antonio Spurs por 102 a 71 e empatou a série final da NBA em 2 a 2. Foi a segunda vitória consecutiva do Detroit em casa, após duas derrotas em San Antonio no início da melhor de sete partidas. Os destaques do Detroit foram Chauncey Billups e Ben Wallace. A quinta partida da série final será disputada domingo em Auburn Hill.