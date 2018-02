Pistons vence Lakers e lidera série final O Detroit Pistons venceu em casa o Los Angeles Lakers, por 88 a 68, no terceiro confronto da final da liga de basquete norte-americana (NBA), na noite desta quinta-feira. Com o resultado, o Lakers abriu vantagem de 2-1 na série melhor-de-sete. A quarta partida será domingo, também em Michigan. No jogo desta quinta, o cestinha foi Richard Hamilton, que contribuiu com 31 pontos (seis rebotes e três assistências) para a vitória do Pistons. Pelo Lakers, Shaquille O?Neal marcou 14 (oito rebotes e uma assistência) e Kobe Bryant, 11 (cinco assistências e três rebotes).