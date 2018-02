Pistons vence Milwaukee Bucks Tayshaun Prince contribuiu com 20 pontos para ajudar o Detroit Pistons a vencer o Milwaukee Bucks por 117 x 91 no sábado. O Bucks estava jogando o quarto jogo em cinco noites e acabou perdendo todos. O Pistons não jogava desde quarta-feira. "Dava para ver que eles estavam um pouco cansados", afirmou o técnico Flip Saunders, do Pistons, depois que seu time conquistou a quarta vitória em cinco partidas. Chauncey Billups marcou 18 pontos e fez nove assistências, enquanto Rasheed Wallace contribuiu com 15 pontos e 10 rebotes na fácil vitória do Pistons. O armador do Pistons, Richard Hamilton, afirmou: "Muitas coisas funcionaram bem para nós esta noite. Acho que jogamos muito bem". O Bucks perdeu uma vantagem de 17 pontos em Nova York na sexta-feira e acabou perdendo para o Knicks. "Estamos no meio de uma curva descendente, não há dúvidas", afirmou o treinador do Milwaukee, Larry Krystowiak. Outros resultados do sábado: Washington Wizards 101 x 97 Toronto Raptors New Jersey Nets 94 x 92 Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies 109 x 80 Minnesota Timberwolves New Orleans Hornets 112 x Dallas Mavericks 108 Chicago Bulls 111 x Charlotte Bobcats Sacramento Kings 107 x 99 Houston Rockets