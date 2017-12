Pistons vence Nets e enfrentará Pacers na final O Detroit Pistons venceu em casa o New Jersey Nets, por 90 a 69, em partida da noite desta quinta-feira pela segunda rodada dos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). O cestinha do jogo foi Chauncey Billups, que contribuiu com 22 pontos (sete assistências e dois rebotes) para a vitória do time de Detroit. Com a vitória, o Pistons somou 4-3 na série melhor-de-sete e conquistou a vaga da Conferência Leste na final do campeonato, quando enfrentará o Indiana Pacers. A primeira partida da série melhor-de-sete entre Pistons e Pacers será sábado, em Indianópolis.