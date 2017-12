Pistons vence Pacers e lidera na final O Detroit Pistons derrotou em casa o Indiana Pacers, por 85 a 78, em partida da noite desta quarta-feira pela final da Conferência Leste da liga de basquete norte-americana (NBA). Com o resultado, o Pistons ficou em vantagem de 2-1 na série melhor-de-sete. A quarta partida entre os dois times está marcada para sexta-feira, também em Detroit. No jogo desta quarta, o cestinha foi Jermaine O?Neal, que mesmo marcando 24 pontos (nove rebotes e duas assistências) não conseguiu evitar a derrota do time de Indiana. Pelo Pistons, destaque para as atuações de Richard Hamilton e Rasheed Wallace, com 20 pontos cada.