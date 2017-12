Pistons vence Suns e encerra seqüência de derrotas O Detroit Pistons pôs fim a uma seqüência de derrotas ? foram três seguidas ? ao vencer, na noite deste sábado, o Phoenix Suns (100 a 91), pela NBA. O brasileiro Leandrinho, que defende o Suns, esteve por 12 minutos da partida em quadra e marcou 7 pontos para o time derrotado. Confira os resultados das demais partidas da noite: New Jersey Nets 100 x 85 Atlanta Hawks Cleveland 91 Cavaliers x 88 Philadelphia Sixiers Indiana Pacers 95 x 94 New York Knicks Memphis Grizzlies 108 x 101 Dallas Mavericks New Orleans Hornets 101 x 79 Portland Trail Blazers Seattle SuperSonics 98 x 90 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 100 x 95 Utah Jazz San Antonio Spurs 95 x 71 Washington Wizards LA Clippers 95 x 92 Orlando