Pistons vencem 6º jogo consecutivo na NBA Com 21 pontos e 10 assistências Chauncey Billups, mais uma vez, foi um dos principais destaques do Detroit Pistons que, na noite de sexta-feira, derrotou o Portland Blazers, por 84 a 81. Com o resultado, o time de Detroit chega à sexta vitória consecutiva neste início da temporada 2005/2006 da NBA. Quando faltavam 9,3 segundos para o encerramento da partida, Billups acertou dois tiros livres, enquanto Zach Randolph, dos Blazers, errou um arremesso de três pontos que poderia levar o jogo para a prorrogação. O Detroit é a única equipe invicta do torneio. Outros resultados: Utah 99 Toronto 84; Indiana 102 New Jersey 90; Washington 137 Seattle 96; Dallas 98 Charlotte 88; San Antonio 103 Boston 82; Cleveland 89 Memphis 70; Filadélfia 85 L.A. Lakers 81; Sacramento 101 Denver 85; Golden State 86, New York 84.