Pistons vencem e fazem história na NBA O Detroit Pistons não deu chances para o Atlanta Hawks, nesta madrugada de quinta-feira, e derrotou o adversário por 88 a 71. Foi a vitória de número 2.000 da equipe na história da NBA, marca atingida somente por cinco times da liga profissional de basquete norte-americano. O destaque do jogo ficou para Jerry Stackhouse, com 32 pontos marcados. Ben Wallace teve grande participação ao anotar dez pontos e conseguir 19 rebotes. O Los Angeles Lakers continuou sua série de vitórias e fez mais uma vítima. Com 30 pontos marcados e 14 rebotes, Shaquille O?Neal ao lado de Kobe Bryant, liderou a equipe que venceu o Orlando Magic por 111 a 93. Confira os demais resultados da rodada: Indiana 83 x 82 Memphis Philadelphia 96 x 91 Minnesota Utah 90 x 78 Chicago Nesta quinta-feira jogam Washington x Cleveland, Milwaukee x Nova Jersey, Boston x Toronto, L.A. Clippers x San Antonio, Houston x Dallas, Sacramento x Seattle e Phoenix x Portland.