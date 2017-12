Pistons vencem e seguem invictos na NBA O Detroit Pistons manteve a invencibilidade de quatro partidas, neste início da temporada 2005-2006 da NBA, ao derrotar na madrugada de quarta-feira o Sacramento Kings por 102 a 88. Com o resultado, os Pistons quebraram uma série de oito derrotas seguidas, no ginásio dos Kings, que se mantinha desde 26 de fevereiro de 1996. Destaques para o ala Tayshaun Prince, que fez 25 pontos, para o armador Chauncey Billups (16 pontos e oito assistências), e para o atacante Richard Hamilton, com 21 pontos e seis rebotes. Outros resultados: Atlanta Hawks 97 Los Angeles Lakers 103; Milwaukee Bucks 103 Golden State Warriors 110; Memphis Grizzlies 94 Seattle Supersonics 69; Houston Rockets 74 Orlando Magic 76.