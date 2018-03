Pistons vencem em casa e lideram série Com uma cesta decisiva de Chucky Atkins, no último segundo, o Detroit Pistons derrotou em casa o Philadelphia Sixers por 78 a 77 e lidera a série melhor-de-sete por 3 a 2 pela semifinal da Conferência Leste da NBA. O sexto jogo acontece na Philadelphia, na sexta-feira. O Detroit esteve a partida inteira na frente, mas, faltando três segundo para o fim do jogo, Eric Snow acertou uma cesta de três pontos e deixou os Sixers na liderança por 77 a 76. Logo depois, Atkins recebeu a bola de Richard Hamilton e fez os dois pontos que o Detroit precisava para vencer o confronto. A estrela dos Sixers, Allen Iverson, não jogou bem e marcou apenas 14 pontos, uma das menores pontuações de sua carreira. Derrick Coleman foi o cestinha do Philadelphia, com 23 pontos. Pelo Detroit, Hamilton marcou 20 e Atkins fez 17.