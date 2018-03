Pistons vencem em Orlando e está a um passo das finais

O Detroit Pistons venceu na noite deste sábado pelo placar de 90 a 89 o Orlando Magic, pelas semifinais da Conferência Leste da NBA, em jogo disputado no Amway Arena, em Orlando. Os Pistons pode conseguir a vaga para a final se na próxima terça-feira - em sua casa, em The Palace of Auburn Hills - vencer a quinta partida da série. O pivô Dwight Howard não fez boa partida pelo Magic, em atuação considerada uma das piores de sua carreira. O destaque do Pistons foi o ala-armador Richard Hamilton, que marcou 32 pontos, colocando seu time perto das finais, pois o Pistons abriu vantagem de 3 a 1 na série melhor de sete partidas. O Magic, que dominou o primeiro tempo do jogo e chegou a abrir vantagem de 15 pontos no terceiro quarto, teve como destaque o ala turco Hedo Turkoglu, que converteu 20 pontos.