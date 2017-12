Pistons vencem Nets na NBA Depois de estar perdendo o partida por até doze pontos de diferença, o Detroit Pistons conseguiu se recuperar e fez 2 a 0 na série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Leste da NBA na noite desta sexta-feira, batendo o New Jersey Nets pelo placar de 95 a 80, em Detroit. Richard Hamilton e Chauncey Billups foram os destaques do jogo, com cada um anotando 28 pontos para o time da casa. Os próximos dois jogos da série semifinal acontecerão em Nova Jersey, neste domingo e na terça-feira.