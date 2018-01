Pistons vencem o Magic na NBA O Detroit Pistons derrotou na noite desta quinta-feira o Orlando Magic por 98 a 88 e conseguiu sua sexta vitória consecutiva na NBA. Richard Hamilton foi o cestinha dos Pistons, com 29 pontos. O resultado manteve o Detroit em segundo lugar na Divisão do Pacífico, com 33 vitórias e 17 derrotas. O Sacramento Kings lidera. O Orlando Magic, que perdeu seis das últimas oito partidas, continua em uma situação desconfortável na Divisão do Atlântico. O Magic soma agora 25 vitórias em 52 jogos e está em quinto lugar. O Washington Wizards ficou na quarta colocação, com 25 vitórias em 51 jogos. Tracy McGrady foi mais uma vez o destaque do Orlando. Ele fez 35 pontos e pegou 11 rebotes. Na outra partida da noite, o Boston Celtics venceu o Portland Trailblazers por 100 a 92.