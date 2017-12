Pistons vencem os Wizards na NBA O jogador Jon Barry acertou um tiro de três pontos e deu a vitória nos últimos segundos para o Detroit Pistons sobre o Washington Wizards por 95 a 92, nesta quinta-feira em Washington. Os cestinhas da partida foram Corliss Williamson, dos Pistons, com 23 pontos, e Richard Hamilton, dos Wizards, com 24 pontos. A vitória mantém o Detroit na liderança da Divisão Central com 35 vitórias e 24 derrotas. O Washington, mesmo sem ter a presença do astro Michael Jordan, segue próximo dos líderes da Divisão do Atlântico com 29 vitórias e 31 derrotas, atrás do líder New Jersey e das equipes do Boston, Philadelphia e Orlando. Outros resultados desta quinta-feira na NBA: Memphis 122 x 111 Indiana San Antonio 99 x 97 Houston Dallas 122 x 103 Toronto Denver 104 x 93 New York Charlotte 87 x 85 Seattle