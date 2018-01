Pistons vencem quinta partida seguida O Detroit Pistons venceu na noite desta quarta-feira o Cleveland Cavaliers por 111 a 106 e alcançou a quinta vitória consecutiva na NBA. A partida foi decidida na prorrogação. O destaque dos Pistons foi Chauncey Billups, que foi decisivo com oito pontos No tempo extra. Agora, a equipe está a uma vitória de empatar com o líder da Divisão Central, o Indiana Pacers, que perdeu mais uma nesta noite, desta vez para o Houston Rockets, por 95 a 83. Os Pistons somam 17 vitórias e sete derrotas. O Cleveland mostrou-se valente jogando diante de sua torcida, mas ficou visível a superioridade do adversário. Os Cavaliers têm a pior campanha da temporada, com apenas cinco vitórias em 27 jogos, e estão na última colocação da Divisão Central. O cestinha da equipe foi o pivô lituano Zydrunas Ilgauskas, que marcou 29 pontos. Jordan ? O astro Michael Jordan surpreendeu e anotou novamente sua melhor marca nesta temporada, 33 pontos, na vitória do Washington Wizards sobre o Memphis Grizzlies por 118 a 100. Na partida de terça-feira, contra o Atlanta Hawks, Jordan fez 30 pontos. Esta foi a terceira vitória consecutiva dos Wizards, que somam 12 vitórias em 25 jogos. Outros jogos desta quarta: Miami 91 x 81 Boston Philadelphia 94 x 85 Minnesota Chicago 96 x 83 Toronto Dallas 80 x 75 Denver Orlando 97 x 90 Utah Portland 97 x 93 L.A. Clippers Golden State 111 x 106 New Orleans San Antonio 91 x 88 Seattle