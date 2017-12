Pistons voltam a vencer na NBA Depois da derrota para os Mavericks de Dallas, que interrompeu uma série de oito vitórias consecutivas, o Detroit Pistons voltou a vencer na NBA. Na noite de quarta para quinta-feira, com um eficiente jogo de conjunto, o time de Detroit derrotou o Denver Nuggets por 114 a 89. Richard Hamilton fez 19 pontos e foi o cestinha da equipe, que segue na liderança da Divisão Central e continua invicto em sua quadra. Chauncey Billups e o reserva Maurice Evans anotaram 16 pontos cada um. Apesar do resultado negativo o Denver - do ala/pivô Nenê, primeiro brasileiro na NBA e que se recupera de uma contusão - mantém a liderança da Divisão Noroeste. Outros resultados - Atlanta Hawks 120 Boston Celtics 117; Orlando Magic 91 Washington Wizards 83; Houston Rockets 88 Phoenix Suns 100; Miami Heat 100 Portland Trail Blazers 79; Charlotte Bobcats 108 New York Knicks 95; New Orleans Hornets 84 Minnesota Timberwolves 80; Milwaukee Bucks 108 Filadélfia Sixers 97; Sacramento Kings 114 New Jersey Nets 105; Golden State Warriors 89 San Antonio Spurs 113; Los Angeles Clippers 103 Toronto Raptors 100.