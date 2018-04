Pitágoras/Minas Tênis é campeão sul-americano de clubes

O Pitágoras/Minas Tênis é campeão do 44.º Sul-Americano de Clubes Masculino de Basquete, que foi disputado no ginásio da ASCEB, em Brasília. Na quinta e última rodada, realizada neste domingo, a equipe dirigida pelo técnico Flávio Davis venceu o Duros de Lama (VEN) por 89 a 74 (50 a 33 no primeiro tempo), com 27 pontos do cestinha Evandro "Soro". O destaque do jogo foi o armador Facundo Sucatzky, do Minas, que marcou um duplo-duplo: 16 pontos e 17 assistências) e foi eleito o melhor jogador da competição. Nas outras partidas, o Peñarol de Mar Del Plata (ARG) derrotou o Deportivo San José (PAR) por 95 a 78 (43 a 40), enquanto o Boca Juniors (ARG) ganhou do Universo/BRB (BRA) por 77 a 60 (43 a 23). Com esses resultados, Minas Tênis e Boca Juniors terminaram empatados com nove pontos (quatro vitórias e uma derrota). A equipe mineira levou vantagem no primeiro critério de desempate, o confronto direto, e conquistou o título sul-americano.