Pivô americana reforça time de Bassul A pivô norte-americana Danielle McCulley foi contratada para reforçar a Unimed/Americana no 7.º Campeonato Nacional Feminino de Basquete. A equipe do técnico Paulo Bassul ganhou a sua terceira partida consecutiva no torneio, sexta-feira, contra o São Caetano por 78 a 48 (47 a 17). A Unimed volta a atuar pelo Nacional contra Ourinhos neste domingo, às 15h30, em Americana (SP). Bassul, que era assistente-técnico da seleção, deixou o cargo depois que a confederação decidiu manter o técnico Antônio Carlos Barbosa no comando da equipe até 2006.