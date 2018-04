Pivô Baby troca o Flamengo pelo Paulistano

O pivô Rafael Araújo, o Baby, acertou nesta segunda-feira sua transferência do Flamengo para o Paulistano/Amil. Campeão da primeira edição do Novo Basquete Brasil (NBB) - o campeonato nacional masculino de basquete - e com passagem pela NBA (Utah Jazz e Toronto Raptors), o jogador se apresenta ao técnico João Marcelo Leite na quinta-feira.

"É um jogador com muita experiência internacional e que no garrafão é um xerife", analisou o treinador. "Foi uma grande contratação. A melhor possível para substituir [Bruno] Fiorotto", promessa de apenas 25 anos, que se transferiu para o Tenerife, da Espanha.

O Paulistano/Amil é um dos quatro times invictos no Campeonato Paulista de Basquete, ao lado de Vivo/Franca, GRSA/Itabom/Bauru e São José/Unimed/Venac, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas do estadual. Na primeira semana de novembro, o clube inicia a disputa da segunda edição do NBB, após ter ficado na nona colocação na última temporada.